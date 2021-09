Mondiali ogni 2 anni? La proposta di Wenger prende forma: “Basta ‘partite inutili’, i dettagli”

Si continua a discutere della possibilità di un Mondiale ogni 2 anni. La proposta, avanzata da Wenger, prende infatti sempre più corpo

"Il fatto che la riforma sia studiata da un uomo di calcio come Wenger merita un’attenzione superiore di quella fin qui riservata dalla Uefa («Progetto sbagliato» per il presidente Ceferin e ieri è arrivato anche un duro comunicato da Nyon). Non a caso il sindacato dei calciatori (FifPro) è più ricettivo. Il nodo è quello del numero di partite: le qualificazioni ai tornei saranno snellite, armonizzate e giocate in finestre più ampie, ma solo a ottobre e marzo. I calciatori dimezzerebbero così i viaggi. Razionalizzare significa limitare le «partite inutili» già citate nel caso della Superlega. Germania-San Marino è l’esempio classico. Nessuna decisione è imminente, ma il presidente della Fifa, Gianni Infantino, il 30 settembre riunirà le 211 federazioni nazionali e capirà meglio la fattibilità del progetto".