"La prima azione concreta del nuovo Pgt è la costruzione del nuovo stadio su 50mila mq di verde. Non va bene: decida il Consiglio comunale". Lo ha scritto in una nota il consigliere comunale milanese di Europa Verde Carlo Monguzzi dopo l'incontro di stamani tra il sindaco di Milano Beppe Sala, i ministri Abodi e Giuli, e i rappresentanto di Milan e Inter che vorrebbero costruire un nuovo stadio nell'are di San Siro rifunzionalizzando il vecchio Meazza .

"Si costruisce un nuovo stadio sul verde. Eppure fino a qualche settimana fa sembrava cosa fatta la ristrutturazione del Meazza, tutti d'accordo e il sindaco entusiasta rivendicava la soluzione come merito suo. Poi le squadre hanno cambiato idea e il sindaco si è subito accodato. Ma cosa è stato deciso per lo stadio attuale? Cosa è la rifunzionalizzazione? Cosa succederà per l'area intorno, nuova e ulteriore cementificazione come chiedono le squadre? Ma non deve decidere il Consiglio comunale?" si è chiesto Monguzzi.