Un passo avanti significativo, che permette di tornare a valutare l'ipotesi di un nuovo San Siro. È quanto emerge dall'incontro svoltosi quest'oggi a Roma tra Inter e Milan, rappresentate da Oaktree Capital (per la quale erano presenti il Managing Director e Co-Head Europe per la strategia Global Opportunities Alejandro Cano, il Managing Director per la strategia Global Opportunities Katherine Ralph e l’AD nerazzurro Antonello) e Redbird Capital Partners, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e la soprintendente Emanuela Carpani.