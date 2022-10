TS – Lautaro, situazione da monitorare. Ma Inzaghi ha già un piano alternativo

Lautaro e Dzeko, per la gara con il Sassuolo Inzaghi avrà a disposizione solo loro due in attacco. Ma c'è da monitorare la situazione del Toro

Lautaro e Dzeko, per la gara con il Sassuolo Inzaghi avrà a disposizione solo loro due in attacco. Ma c'è da monitorare la situazione del Toro che con la Roma era uscito affaticato e poi ha stretto i denti col Barcellona.

"È chiaro che l'argentino sia imprescindibile sia contro il Sassuolo che contro il Barcellona, ma nessuno in casa nerazzurra vuole correre il rischio che si possa fare male. Ieri il giocatore si è allenato e non preoccupa. E' evidente, però, che se fra oggi e domani mattina dovesse manifestare qualche segno di stanchezza, Inzaghi e lo staff medico farebbero delle considerazioni. A quel punto il tecnico avrebbe a disposizione solo Dzeko con il giovane Valentin Carboni , anche se la soluzione più semplice sarebbe l'impiego di Mkhitaryan alle spalle del bosniaco per un 3-5-1-1 (o 3-4-2-1 con Calhanoglu più alto al fianco dell'armeno)", spiega Tuttosport.