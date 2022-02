Montagne russe Inter: dal derby fino al Liverpool. Ma Inzaghi pensa solo al Milan

Il tecnico dell'Inter vuole rimanere concentrato sulla sfida di questa sera contro il Milan poi penserà agli altri grandi duelli

"Per Simone questo suo secondo derby milanese non è la fine, semmai l’inizio di tutto. Non è il punto di arrivo, dopo due settimane senza campo riempite dal mercato e dall’attesa ansiogena del match, ma è invece l’attimo in cui parte la giostra: da oggi in poco più di 10 giorni la sua Inter sale sulle montagne russe, in Italia e in Europa. Si inizia con dei Diavoli e si finisce con altri Diavoli. Dopo il derby di oggi, mercoledì una faccia nota arriva a San Siro: anche se è in Coppa Italia, per il primo viaggio milanese di Mou contro la “sua” Inter servirà un carico di fazzolettini. Tra una settimana esatta, a Napoli, si aggiunge la possibilità di regolare i contri con l’altra rivale per il titolo e poi mercoledì 16 ecco quegli altri demoni vestiti di rosso: il ciclo terribile finisce con l’andata degli ottavi di Champions contro il Liverpool di Klopp. Ieri alla vigilia Simone Inzaghi sembrava avere occhi e orecchie soltanto per il Milan, ma in una parte del cervello c’è già conficcato il pensiero inglese", riporta La Gazzetta dello Sport.