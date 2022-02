Montefusco: “Il Napoli può lottare per lo scudetto, però c’è un problema”

Le parole dell'ex calciatore: "Su questo particolare può farci capire qualcosa Spalletti, anche se a volte è un po' difficile interpretarlo"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Vincenzo Montefusco, ex calciatore, ha parlato così del momento del Napoli di Luciano Spalletti: "Faccio parte di coloro che hanno sempre sostenuto che la squadra può lottare per tutti traguardi e in particolare per lo scudetto, però c'è un problema: il Napoli gioca un tempo e poi nella ripresa vengono fuori parecchie difficoltà al di là del fatto che i risultati comunque ci sono. Anche col Barcellona, che peraltro non è quello degli anni passati, se la potrà giocare al ritorno. Ma mi aspetto che pure i secondi tempi siano all'altezza dei primi. Su questo particolare può farci capire qualcosa Spalletti, anche se a volte è un po' difficile interpretare i suoi discorsi. Si potrebbe dire che le sostituzioni magari avvengono forse troppo tardi ma è l'allenatore che ha il termometro della squadra".