Montella: “Balotelli vuole tornare in Nazionale, Inter e Napoli per lo Scudetto. Mou…”

Le dichiarazioni rilasciate ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport da Vincenzo Montella su Balotelli e la Serie A

Alessandro De Felice

Vincenzo Montella è ripartito dalla Turchia. L''Aeroplanino' è volato ad Adana per allenare il Demirspor di Mario Balotelli. L'ex allenatore di - tra le altre - Fiorentina e Milan ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato proprio di 'Super Mario' e non solo:

"Ha fatto 4 gol consecutivi in 4 gare diverse: sta ritrovando la forma migliore, i colpi li ha sempre avuti. Ed è mosso da un grande obiettivo che lo spinge".

Quale?

"Tornare in Nazionale: è la sua idea fissa. E farò di tutto per aiutarlo. Parliamo tanto e da quando sono qui si allena e si comporta sempre bene. Ha grande voglia. Non è ancora al 100%, ma vuole arrivarci presto per riproporsi in chiave azzurra".

Il calcio italiano però lo segue. Stupito del Napoli in testa?

"No, perché la rosa è forte e conosco benissimo Spalletti, l’ho avuto come tecnico. È sempre stato il mio preferito. Sa allenare e come chi è stato fermo un paio d’anni è pieno di energia. È abituato alle grandi piazze come Roma, Milano, San Pietroburgo. Sapevo che avrebbe trovato subito il feeling con Napoli".

È il favorito per lo scudetto?

"Non diciamolo perché Luciano si arrabbia, ma il Napoli è un serio candidato. Insieme all’Inter, che è lì e ha margini di crescita. Ma anche la Juve può rientrare in corsa perché Allegri le sta ridando il vecchio spirito e la compattezza difensiva. Per ora sta lavorando su quello, il resto arriverà. Alla lunga la storia del club e la mentalità peseranno".

È il campionato dei grandi tecnici, c’è pure Mourinho. Non le piacerebbe sfidarli in A?

"Mourinho farà bene alla Roma in tutti i sensi. Io l’ho già incontrato in Champions, quando ero al Siviglia. Così come ho sfidato tutti gli altri. Ci incroceremo ancora un giorno, non c’è fretta. Una storia alla volta...".