Il ct della Nazionale ha parlato dell'interista che era arrivato in ritiro con un dolore all'anca per un problema avvertito contro l'Atalanta

Vincenzo Montella, ct della Turchia, ha parlato della gara con il Galles ed è stato chiamato a rispondere anche ad una domanda sulle condizioni del centrocampista dell'Inter, Hakan Calhanoglu. Il giocatore nerazzurro, inserito nella lista dei trenta candidati per il Pallone d'Oro, aveva accusato un dolore all'anca durante la partita contro l'Atalanta e si è allenato a parte per tre giorni con lo staff della Nazionale. Il giocatore nerazzurro sta meglio ed è tornato in gruppo.