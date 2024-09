Palombo: “Inter grandissima società ma non volevo andarci perché…”

Angelo Palombo ha parlato della sua breve esperienza all'Inter . (ha giocato in prestito dalla Sampdoria in nerazzurro nel 2012, tre presenze collezionate per poi tornare in blucerchiato.ndr). A Tvplay è tornato dire quello che aveva già detto in passato: «Quando siamo retrocessi mi sentivo il primo colpevole ovviamente e volevo riportare la Samp dove meritava, a costo di perdere la Nazionale e infatti ho perso la Nazionale quell'anno».

«Viviano lo sa perché siamo amici, non per l'Inter perché ci mancherebbe, è una grandissima società ma io non volevo andare là, ma non perché non volevo andare all'Inter, non volevo lasciare la Sampdoria. Però ci sono state una concomitanza di cose che ho dovuto accettare per forza. Un giorno poi magari la racconterò nello specifico», ha concluso nel suo intervento sul canale.