Vincenzo Montella, ct italiano della Turchia, si gioca domani i quarti di finale contro l'Olanda all'Europeo. Il tecnico ha parlato ai microfoni di Skysport della prossima sfida: «Questo non lo so, probabilmente sì. Ancora la devo vivere appieno, ma è una bella soddisfazione. C'è tanto entusiasmo, siamo arrivati con merito, c'è passione intorno alla squadra. Un gruppo davvero unito e quando c'è questa unione tutto è possibile. Noi rispettiamo molto l'Olanda che ha giocatori straordinari a livello mondiale, quindi sarà una partita difficile, ma non potrebbe essere altrimenti a questi livelli», ha detto.