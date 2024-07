"Speriamo di ottenere un'altra vittoria. Questo è il nostro più grande sogno. Parliamo sempre di quello in cui crediamo. Non c'è nulla che non possiamo raggiungere. Nulla è impossibile. Infatti, prima della partita in Austria, abbiamo detto che volevamo raggiungere i quarti di finale e lo abbiamo fatto". Hakan Çalhanoglu, capitano della Turchia, carica la propria squadra alla vigilia della partita con l'Olanda.