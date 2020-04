Montella: “Coronavirus? Io privilegiato. Alcuni miei amici non stanno bene”

Vincenzo Montella, intervenuto ai microfoni di Sky Sport direttamente da casa sua, ha risposto alle curiosità di alcuni ascoltatori. Queste le sue parole: “Coronavirus? Mi sento un privilegiato perché sto bene e sto con la mia famiglia. Ho alcuni amici che non stanno tanto bene e a loro va il mio pensiero. Fiorentina? Difficile parlare da esterno, rischio di essere strumentalizzato. Ho un bellissimo rapporto con tutti. Stavamo onorando gli obiettivi, che erano valutare e far crescere i giovani. Mi avrebbe fatto piacere avere l’opportunità di incidere sul mercato di gennaio. Il nuovo Montella? Quando allenavo al Catania, il direttore Lo Monaco, di ritorno da un suo viaggio in Argentina, mi disse che aveva visto un calciatore molto uguale a me. Quel calciatore era Dybala, gli dissi di acquistarlo subito ma costava troppo per il Catania”.