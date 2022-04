Montero: “Fui vicino all’Inter prima della Juve. Dybala? La Juve ha già…”

Le parole dell'ex bianconero: "Le sfide contro i nerazzurri sono sempre state intense e combattute, ho ancora la pelle d'oca a ripensare allo squadrone che avevano"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Paolo Montero , ex calciatore della Juventus, ha parlato così della scelta dei bianconeri di non rinnovare il contratto a Paulo Dybala : "Sono rimasto sorpreso da questa decisione, perché Paulo è stato una delle colonne portanti dei successi degli ultimi anni. E' un giocatore unico, gli auguro di trovare presto un nuovo club alla sua altezza. Poi, andando un po' indietro con la memoria, ricordi che fece la Juve dopo la cessione di Zizou?"

"Ti sembra poco? Andò via un top player, ne arrivarono altri quattro. La dirigenza dell'epoca aveva già bloccato quei giocatori, non è che arrivarono dall'oggi al domani. La Juve, nel momento in cui ha deciso di non rinnovare il contratto a Paulo, ha già in mente un piano b e anche c. Ne sono sicuro".