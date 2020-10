Montolivo: “Inter più vicina alla Juve ma il derby lo perde. 2-0 Milan, gol di Ibra e Calhanoglu”

Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport a quattro giorni dal derby di Milano tra i rossoneri e l’Inter di Antonio Conte, in programma sabato alle 18: “Mediamente, a parte qualche eccezione, sono state partite equilibrate, decise dai numeri di qualche fuoriclasse. Ricordo una tripletta di Icardi per esempio. L’Inter ha iniziato un percorso di avvicinamento alla Juve che sta dando i suoi frutti. Anche il Milan però adesso ha giocatori decisivi“.

Infine un pronostico sulla supersfida di sabato: “Quanto finisce? Due a zero per noi, gol di Calha e Ibra“.