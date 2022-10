Montolivo: “Inzaghi alla Mourinho in conferenza? Serve risposta, penso che…”

“Sempre complicato preparare partite post sosta, la nazionale dà e toglie, vedremo se la stanchezza influirà, i giocatori dell’Inter sono stati molto impiegati. Inzaghi alla Mourinho in conferenza ieri? Penso le parole siano arrivate al momento giusto, l’anno scorso ha alzato due trofei e fatto un’ottima stagione, nonostante lo scudetto perso. Le aspettative sono molto alte, ora c’è bisogno di una grande risposta. Perisic manca, in generale manca un giocatore che su quella fascia possa saltare l'uomo, Dimarco ha caratteristiche diverse e può far bene dopo le prestazioni in nazionale”.