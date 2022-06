Monza, non solo Ranocchia. C’è un altro nome che piace in casa Inter

Non c'è solo Ranocchia nei piani del Monza per la Serie A. La squadra di Stroppa cerca anche un attaccante e piace un giovane di casa Inter.

Secondo Sky Sport "Il Monza è molto attivo per rinforzare la squadra per il prossimo campionato di Serie A. Dopo i sondaggi nei giorni scorsi per Candreva e Ranocchia, Galliani sogna lo svincolato Alessio Romagnoli. Per l'attacco, invece, il nome nuovo è quello di Andrea Pinamonti".