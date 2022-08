Monza in ansia per Ranocchia, GdS: “La caviglia fa crack, pronti gli esami”

L’infortunio di Andrea Ranocchia ha completato il quadro a tinte scure di una giornata da archiviare in casa Monza dopo il ko col Napoli. Ecco quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport sul difensore: "In una chiusura laterale, l’ex centrale dell’Inter ha sentito un crack alla caviglia destra che «gli è rimasta sotto», come ha spiegato Stroppa in conferenza. Di conseguenza, c’è il rischio che si tratti di un brutto ko e di un lungo stop. Non esattamente una buona notizia per una retroguardia che ha già incassato sei reti in due partite. «Purtroppo, sembra che Ranocchia sia molto grave. Abbiamo deciso di farlo tornare con noi. Farà gli accertamenti appena rientrati a Monza», ha chiosato Stroppa con aria evidentemente preoccupata", si legge.