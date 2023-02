Monza, Ciurria: “Dopo il gol all’Inter mi ha chiamato Galliani e mi ha detto…”

Il centrocampista biancorosso ha parlato della gioia provata dopo la prima rete in Serie A, messa a segno contro i nerazzurri

Patrick Ciurria, centrocampista del Monza, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha parlato del gol segnato contro l'Inter: "Galliani mi ha chiamato il giorno dopo il gol all'Inter, il mio primo in A, mi ha fatto i complimenti. E mi ha chiesto: "Te lo aspettavi?". Ho risposto "no", però gli ho spiegato quanto lo desiderassi".