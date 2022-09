Monza, UFFICIALE: esonerato Stroppa, squadra affidata a Palladino

Il club brianzolo, ultimo in classifica con un solo punto conquistato fin qui, ha deciso di cambiare guida tecnica

Giovanni Stroppa non è più l'allenatore del Monza: il club brianzolo, fanalino di coda della classifica con un solo punto conquistato nelle prime 6 giornate, ha deciso di affidare la squadra a Raffaele Palladino, tecnico della Primavera. Questo il comunicato ufficiale:

Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A. AC Monza augura a Giovanni Stroppa i migliori successi professionali per il futuro.