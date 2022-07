In Francia – Monza, si insiste per Icardi: già 2 gli incontri con Wanda Nara

Il Monza fa sul serio per Mauro Icardi: il club brianzolo, neo promosso in Serie A, vuole allestire una squadra di livello, e per l'attacco sta pensando all'ex capitano dell'Inter. Secondo RMC Sport i rappresentanti biancorossi avrebbero già incontrato due volte Wanda Nara, moglie e agente dell'argentino, sotto contratto fino al 30 giugno 2024 con il Paris Saint-Germain ma ormai fuori dai piani dei parigini.