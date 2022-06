Monza-Inter, asse caldissimo: 4 i nomi sul tavolo. E spunta anche Gagliardini

Una volta conquistata la Serie A, il Monza è pronto ad allestire una squadra all'altezza. Il mercato dei brianzoli, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere strettamente legato a quello dell'Inter: "Il club di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani potrebbe accelerare intanto per altri obiettivi. Soprattutto con quelli legati all'Inter. Oltre ad Andrea Ranocchia, in uscita a costo zero dal club nerazzurro, si parla per Andrea Pinamonti (valutato anche 25 milioni, ma fattibile per 18-20), Stefano Sensi (in prestito oneroso) e Lorenzo Pirola (un altro prestito). Sotto traccia, non va eslcuso nemmeno Roberto Gagliardini".