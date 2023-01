Monza-Inter mini derby d’Italia: partita speciale anche per Marotta

Quello di questa sera tra Monza e Inter è, come lo definisce La Stampa, un mini derby d'Italia, per vicinanza e per tifoseria

Marco Macca

Quello di questa sera tra Monza e Inter è, come lo definisce La Stampa, un mini derby d'Italia, per vicinanza e per tifoseria. Ma è anche una partita speciale per Beppe Marotta, ex dirigente dei brianzoli, con cui vinse una Coppa Italia di Serie C nel 1988:

"La distanza di punti sfuma negli altri significati che fanno da sfondo a questa sfida. Per tanti tifosi locali è un mini-derby d’Italia perché la Brianza è una delle aree d’Italia a più alta densità di sostenitori juventini. Ed è un mini-derby meneghino per Adriano Galliani e Silvio Berlusconi dopo i tre decenni al vertice del Milan. Una vicinanza proseguita anche dopo la cessione del club rossonero ad aprile del 2017, come certifica la presenza alla festa scudetto dello scorso maggio. Senza dimenticare il passato di Beppe Marotta, dirigente del Monza nella seconda metà degli anni ’80 dopo gli inizi con il Varese, la squadra della sua città dove aveva già messo in bacheca un campionato di Serie C. L’amministratore delegato dell’Inter vinse una Coppa Italia di Serie C con la formazione brianzola a giugno 1988".

(Fonte: La Stampa)