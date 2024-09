Bene anche Dumfries (“Entra nervoso, ma poi si fa trovare pronto sulla palla di Carlos. Il suo gol è prezioso”) e Carlos Augusto ("Djuric va spesso dalla sua parte e lui non si fa intimorire. Si inserisce alla Bastoni e regala l’assist a Dumfries. Ottime conferme da braccetto per Inzaghi”), entrambi da 6,5.

Deludono Frattesi (“Ha una chance delle sue nel primo tempo: inserimento e occasione da gol. Poi si vede molto poco, anche perché non è facile inserirsi tra le maglie basse della squadra di Nesta”) e Thuram (“Assente per lunghi tratti della partita. Servito col contagocce dai compagni, ma lui fa poco per trovare gli spazi oltre la chiusa difesa brianzola”), che prendono 5, proprio come Zielinski (“Esordio in nerazzurro senza squilli: gli si chiede qualità, non ce la mette. Deve crescere di condizione”)