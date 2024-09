Monza-Inter, pagelle TS: Carlos Augusto il migliore, si salvano in pochi

Bene anche Dimarco (6): “Estro, qualità e visione di gioco, è la principale fonte di pericoli per il Monza, musica per Spalletti, in tribuna (anche) per lui”.

Si salvano solamente in (Sommer, De Vrij, Carlos Augusto, Dumfries, Correa, Dimarco, Taremi), mentre per tutti gli altri arriva l’insufficienza.

Tra questi Lautaro (“Ha voglia di spaccare il mondo per sbloccarsi e, quando ha questo “mood” spesso diventa arruffone, come provano le due occasioni mancate nel primo tempo”) e Frattesi (“Come incursore non si discute, quello che manca è la capacità che ha Barella di legare il gioco: e così Asllani trova una soluzione in meno in mezzo al campo”), entrambi da 5 in pagella.