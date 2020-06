Monza, occhi in casa Inter: Galliani mette nel mirino due giovani talenti nerazzurri

L’ambizioso Monza della coppia Berlusconi-Galliani non intende perdere tempo: il club brianzolo, neo promosso in Serie B, intende allestire una squadra competitiva che possa puntare immediatamente alla promozione. E per farlo, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe presto bussare alla porta dell’Inter: nel mirino dei biancorossi c’è Andrew Gravillon, difensore francese classe ’98 che in questa stagione ha ben figurato con la maglia dell’Ascoli. Con lui potrebbe sbarcare a Monza anche Xian Emmers, di rientro dal prestito al Waasland-Beveren.