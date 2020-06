Arriva un aggiornamento di mercato da Alfredo Pedullà che riguarda anche l’Inter. I nerazzurri sono in trattativa con il Monza, neopromosso in Serie B, per un giovane talento: “Il Monza ha Lamanna, portiere affidabile per la Serie B, ma intanto ha bloccato anche Michele Di Gregorio, classe 1997. Il portiere, di proprietà dell’Inter, è attualmente impegnato con il Pordenone ma il suo futuro sarà in Brianza, difficilmente ci saranno sorprese”.