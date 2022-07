Monza, oggi amichevole col Novara. Sensi out per affaticamento

E' sceso in campo questo pomeriggio il Monza di Giovanni Stroppa in amichevole casalinga contro il Novara. Non c'è, però, Stefano Sensi, nemmeno convocato a causa di un affaticamento muscolare. Primo stop fisico per il centrocampista di proprietà dell'Inter, che tornerà a disposizione dell'allenatore nei prossimi giorni. Assente anche Matteo Pessina che ha accusato un problema al ginocchio. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.