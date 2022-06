Monza, pista Pinamonti ancora viva. L’ostacolo è la valutazione di Ausilio

L'Inter cerca una sistemazione definitiva per il giovane attaccante, la società neopromossa in A è interessata al centravanti

Non tramonta la pista Pinamonti, di proprietà dell’Inter, un tipo di giocatore adatto alla batteria degli attaccanti che desidera il tecnico brianzolo. Anche per Pinamonti, Monza sarebbe un’opportunità di crescita, un luogo per ritrovare lo sprint che lo aveva reso come uno dei migliori attaccanti della linea verde italiana. Ostacolo sulla strada la valutazione di Ausilio, che quota la sua punta ben 20 milioni di euro, troppo secondo Galliani.