Monza, Palladino: “Contro il Milan approccio camaleontico. Ibra? L’ho conosciuto…”

"Mi piace essere camaleontico e anche alla squadra questo approccio piace". Raffaele Palladino prepara tatticamente la sfida al Milan senza escludere di rimescolare le carte in difesa, anche alla luce del cambio modulo del Milan. "Al di là dei numeri", spiega il tecnico del Monza in riferimento a un possibile passaggio alla difesa a quattro contro i rossoneri, "abbiamo diverse soluzioni da mettere in atto. Possiamo difenderci a quattro e impostare a tre, ma soprattutto possiamo cambiare lettura in corso. Il Milan con il cambio modulo ha ritrovato compattezza difensiva e si trova in salute mentale".