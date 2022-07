Monza, Stroppa: “Sensi? Lo abbiamo tenuto a riposo per due giorni ma…”

Vittoria sofferta ma importante per il Monza che ha regolato 3-2 in amichevole in Sangiuliano City, squadra che milita in Serie C. Giovanni Stroppa, allenatore dei brianzoli, ha parlato così di Pessina e Sensi:

"Pessina ha avuto un'infiammazione ad un tendine del ginocchio, ora sta facendo delle cure per rientrare al più presto, peccato perchè sta perdendo del tempo per ricondizionarsi ed inserirsi nello stile di gioco. Per quanto riguarda Sensi penso che in un paio di giorni è a disposizione, lo abbiamo tenuto a riposo per questi due giorni ma è ok".