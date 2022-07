UFFICIALE – Monza, ecco Caprari: arriva in prestito con obbligo condizionato

In Abruzzo centra subito la promozione in Serie A con la squadra di Zeman, con cui gioca anche la stagione successiva, prima di essere riscattato interamente dalla Roma nel giugno 2013. L’avventura in giallorosso finisce a gennaio 2014, quando torna al Pescara, dove rimane per altre tre stagioni e mezza, centrando nel 2016 un’altra promozione in Serie A da protagonista, con 13 reti messe a segno. L’Inter lo acquista a luglio 2016, ma lo lascia in prestito al Pescara per un’altra stagione.