Il vice di Mou all’Inter: “A Milano avventura speciale, come in famiglia. E che gioia!”

È stato il vice di Mourinho ai tempi dell’Inter. In un’intervista rilasciata all’agenzia stampa EFE, José Moráis, ha parlato anche della sua esperienza in nerazzurro accanto all’allenatore portoghese. Oggi lui allena in Corea e sogna di vincere la Champions League Asiatica. Ma non ha dimenticato Mou e le avventure insieme: «C’è una generazione di allenatori che è stata allenata da Mourinho e ha avuto benefici dalle esperienze con lui. Per metodo, per rigore, per organizzazione. Per loro è un riferimento. Ha sviluppato una generazione di allenatori perché è stato un punto di riferimento per il suo metodo ed ha avuto una certa influenza nell’aprire le porte, con i suoi successi, ad altri allenatori portoghesi. Non è normale per un allenatore in così poco tempo vincere così tanti titoli».

A proposito dell’esperienza comune all’Inter ha detto: «È stata un’avventura speciale, è stata una famiglia, un’energia molto positiva. La gioia provata quando abbiamo vinto tutto è stata fenomenale. Il Real? È un club molto speciale per me. Se un giorno vivrò fuori dal Portogallo, voglio vivere a Madrid. Ho un affetto molto speciale per il club».

(Fonte: EFE)