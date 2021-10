GdS – Inter, morale basso guardando la classifica: Milan e Napoli a +7, ora…

I nerazzurri, con l'1-1 di ieri sera contro la Juventus, non riescono a recuperare punti alla coppia di testa

Un pareggio che lascia l'amaro in bocca, per come è arrivato e perchè non consente di avvicinarsi alla testa della classifica, nella giornata del primo mezzo passo falso del Napoli e della difficoltosa rimonta del Milan. L'Inter viene fermata sull'1-1 dalla Juventus e ora, come scrive La Gazzetta dello Sport, deve rivedere i propri piani di rimonta:

"Quella delusione che resta appiccicata addosso in ogni nerazzurro qui a San Siro, dai giocatori che tra rabbia e incredulità hanno protestato in campo ai tifosi che sono usciti in un silenzio irreale, è figlia anche di uno sguardo approfondito alla classifica. Il pari del Napoli potrebbe ammorbidire un po’ la delusione, ma il pensiero che il Milan sia adesso schizzato a +7 riporta giù il morale, soprattutto pensando a ciò che poteva essere e non è stato. Una vittoria contro la Juve, dopo una prestazione di tale livello, avrebbe dato benzina nuova, subito dopo lo scatto in Champions. E invece tutto sarà da rifare a partire da Empoli, dove non ci sarà l’allenatore per quel rosso preso dopo il lancio rabbioso della pettorina".