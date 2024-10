Il primo cittadino ha rivelato la nuova residenza del calciatore del Milan che è andato su tutte le furie: "Costretto ad andare via"

Il sindaco di Corbetta Marco Ballarini ha fatto arrabbiare Alvaro Morata. Attraverso i social aveva annunciato che il giocatore spagnolo del Milan avrebbe preso la residenza nel suo Comune. Gli ha anche dato il benvenuto scrivendo: "Morata è di Corbetta! Il bomber spagnolo, neo acquisto del #Milan, sta ultimando le pratiche per il trasferimento ufficiale nella sua nuova (meravigliosa) casa nella nostra città. Lo sapete, sono un tifosissimo dell' Inter, ma con piacere do il benvenuto ad Alvaro Morata nella nostra grande famiglia di Corbetta", aveva scritto in un post.