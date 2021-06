Morata shock: “Insulti e minacce di morte ai miei figli dopo la Polonia. Ho passato…”

Il racconto shock dell'attaccante spagnolo: "Ho passato nove ore senza dormire"

Momento complicato per Alvaro Morata con la Spagna. L'attaccante fin qui non è riuscito a incidere come i tifosi spagnoli si aspettavano e qualcuno ha addirittura ricorso a minacce e insulti nei confronti dell'attaccante e della sua famiglia. "Ho passato nove ore senza dormire dopo il match con la Polonia", racconta l'attaccante.

"Ho ricevuto minacce e insulti alla famiglia, 'speriamo che muoiano i tuoi figli'. Però sto bene, qualche anno fa sarei stato molto peggio. Forse non sto facendo il mio lavoro come dovrei, ma la gente dovrebbe mettersi al mio posto e capire cosa significhi ricevere minacce. Io quando arrivo in albergo metto via il telefono, ma la cosa che mi infastidisce e che dicano queste cose a mia moglie e ai miei figli allo stadio. Oggi augurano la morte, ma se dovesse succedere qualche tragedia diranno tutti che era un bravo ragazzo".