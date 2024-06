Morata: “L’Italia è sempre l’Italia. Se torno? Non so, ma in vacanza sicuro”

Alvaro Morata con la sua Spagna ha battuto uno a zero l'Italia, con gol di Calafiori. Alla fine della partita ha parlato ai microfoni di RaiSport anche del suo futuro. «Ci è mancato solo il gol? Avete uno dei portieri migliori al mondo e gioca anche lui, è stato troppo forte. Siamo comunque contenti, è una vittoria importante e vogliamo vincere anche contro l'Albania. Divario visto in campo? L'Italia è sempre l'Italia. Non posso dire nulla perché magari ci affrontiamo di nuovo dopo e penso che né noi vogliamo incontrarvi e né voi volete incontrarci. Avete grandissimi giocatori, di livello Mondiale e siamo contenti oggi di aver vinto», ha spiegato sulla gara.

Poi il giocatore spagnolo ha parlato anche del suo futuro. Un anno fa era stato seguito anche dall'Inter. Secondo alcune indiscrezioni nella prossima stagione potrebbe tornare alla Juventus: «Se torno a giocare in Italia? Non lo so, è la verità. In vacanza di sicuro, perché è un posto bellissimo, dove c'è la mia seconda famiglia e la mia seconda casa», ha sottolineato l'attaccante dell'Atletico Madrid.