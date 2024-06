«Loro molto più freschi di noi e noi abbiamo fatto letture ritardate: una condizione generale che si è vista. La chiave del problema è che noi eravamo sotto livello per reazione, per accompagnare, per ritornare sui retropassaggi a guadagnare condizioni basse. Erano più freschi e ci hanno creato problemi sulla velocità di scelte e si è visto». Questa la prima reazione e il primo commento di Luciano Spalletti dopo la sconfitta della sua Italia contro la Spagna per uno a zero.