Moratti: “Inter-Roma? Sarò allo stadio. Mourinho ospite, non avversario”

Le parole dell'ex presidente nerazzurro a proposito del ritorno al Meazza dello Special One

Interessante intervista concessa da Massimo Moratti ai microfoni de Il Giornale in vista del ritorno di José Mourinho al Meazza. Inter-Roma di stasera, infatti, non sarà una gara come le altre per i tifosi nerazzurri: "Mourinho metterà piede a San Siro non da avversario, ma da ospite. Credo che i tifosi saranno entusiasti e lo accoglieranno con un grandissimo affetto. Emotivamente, per tutti noi è qualcosa di molto diverso dal solito: non arriva il semplice ex allenatore. Quello che magari ha fatto varie esperienze e a un certo punto torna a giocare contro di te. Lui all’Inter ha dato e ha lasciato l’anima".