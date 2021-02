Momento epocale per l’Inter, CdS: “Moratti ormai si immagina che il club sia destinato a…”

E’ un momento storico per l’Inter, che nelle prossime settimane potrebbe cambiare nuovamente proprietario, dopo l’ingresso sulla scena di Suning nel 2016. Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, segue ovviamente come tutti gli altri tifosi con molta apprensione quanto sta accadendo in Viale della Liberazione. Secondo il Corriere dello Sport, anche l’ex numero uno interista si sarebbe rassegnato al nuovo cambiamento:

“Anche lui ormai immagina che l’Inter sia destinata a voltare un’altra pagina della sua storia. Se subito o magari dopo aver festeggiato lo scudetto come sogna Zhang, lo vedremo“, si legge.

(Fonte: Corriere dello Sport)