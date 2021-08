Gino Strada, Moratti: “Persona bellissima. Ha fatto del bene a tutti senza pretendere niente”

L'ex presidente dell'Inter ricorda con commozione Gino Strada deceduto ieri all'età di 73 anni

Da ieri il mondo è un po' più povero perché perde un uomo straordinario che con il suo altruismo e la sua passione ha curato milioni di persone in giro per il mondo. Gino Strada aveva 73 anni. Una vita passata a fianco degli ultimi, a fianco di vittime impotenti davanti alla forza distruttrice della guerra e che grazie a Emergency ha "portato vita dove la guerra voleva morte", per usare le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.