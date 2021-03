Morello: “Ora è davvero l’Inter di Conte, ora la squadra ha enorme fiducia”

Intervenuto ai microfoni di tuttocampo.it, Dario Morello, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così del momento in casa nerazzurra

LOTTA SCUDETTO - "Il Milan è una squadra che mi è piaciuta da subito. Hanno avuto molta sfortuna con molti infortuni, gli sarebbe servito nelle ultime partite un giocatore come Ibrahimovic, perché la squadra creava tanto ma finalizzava poco. La Juventus non è più la squadra degli ultimi anni, è una formazione che pian piano si deve ricostruire perché ha giocatori che piano piano stanno arrivando a fine carriera e quindi serve progettare per il futuro".