Moreno: “Italia stimolante e difficile, ma lo sarà anche per loro. Non abbiamo paura”

L'attaccante della Spagna ha parlato in vista della sfida di domani che certificherà la prima finalista dell'Europeo

Sarà stimolante e difficile per noi, ma anche per l'Italia: i dettagli possono fare la differenza. Paura della formazione azzurra? No, però la rispettiamo, perché hanno grandi calciatori e tanta esperienza. Anche noi, però, meritiamo rispetto: noi, come loro, siamo fra le quattro Nazionali migliori d'Europeo". Così Gerard Moreno, attaccante del Villarreal e della Nazionale spagnola, parlando al quotidiano Sport, alla vigilia della eurosemifinale fra la 'Roja' e l'Italia, in programma a Wembley. (ANSA).