Moretti: “Atalanta dura, ma vogliamo qualificarci tra le prime due”

Il difensore dell'Inter Primavera ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria per 2-0 sul Bologna

"Partita sofferta ma meritata, importante per conquistare il primo posto. L'obiettivo è qualificarsi tra le prime due in modo da essere già in semifinale. Con l'Atalanta sarà dura. Sono le partite più belle e più dure, non si può sbagliare ma tutti le aspettano".