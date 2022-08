Moretti: “Ho detto subito sì alla Pro Sesto, voglio migliorarmi. Mi ispiro a…”

Il difensore classe 2002, campione d'Italia con la Primavera nerazzurra, è pronto per il suo primo campionato tra i professionisti

Fabio Alampi

Andrea Moretti, difensore classe 2002 di proprietà dell'Inter, in questa stagione giocherà in prestito alla Pro Sesto. Il fresco campione d'Italia Primavera racconta le sue sensazione in vista del suo primo campionato tra i professionisti: "Ho iniziato a giocare fin da piccolo nella squadra del mio paese, l’A.S. Ticinia, poi subito tutta la trafila nelle Giovanili dell’Inter, con una parentesi a Novara; rientrato in nerazzurro, sono arrivato fino alla squadra Primavera, con la vittoria del campionato nella scorsa stagione. Tra l’altro, molte partite dell’ultima stagione le ho giocate proprio qui allo Stadio Breda".

La Pro Sesto quindi la conoscevi bene…

"Sì, conoscevo la società, storica e famosa, ma anche in parte la struttura. Sono rimasto piacevolmente impressionato però da tutto l’ambiente, sia come organizzazione, sia come impianti".

Soddisfatto quindi di aver scelto la Pro?

"Sì, quando mi è stata ventilata la possibilità di venire a giocare in biancoceleste ho detto subito di sì, perché credo che questa squadra, composta in larga parte di giovani, sia l’ideale per migliorarmi sotto tutti i punti di vista e giocarmela tra i professionisti!".

Quali sono le tue aspettative per la prossima stagione?

"Non mi pongo un obiettivo adesso, a livello di squadra. Penso che se assimiliamo bene le idee del mister, saremo in grado di affrontare senza paura qualsiasi avversario. A quel punto, conta solo vincere più partite possibili e vedere cosa dirà la classifica. Non mi piace fare promesse, ma nemmeno accontentarmi. A livello personale vorrei dare il mio contributo, ovviamente giocando più partite possibili, migliorando continuamente nel mio ruolo".

…Ruolo che per chi non ti conoscesse è quello di…

"Sono un centrale difensivo molto tenace, aggressivo, ma che ama anche impostare l’azione dal basso. Il mio punto di riferimento in questo senso è Giorgio Chiellini, che con il tempo e il duro e costante lavoro è diventato un pilastro della Nazionale azzurra. Io so che devo crescere, ed è per questo che ho scelto la Pro!".

(prosesto1913.com)