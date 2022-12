Ag. Moretti: “Ragazzo di prospettiva, ci sono società che lo tengono d’occhio”

Alessandro D'Amico, procuratore di Lorenzo Moretti, difensore dell'Avellino arrivato in estate dall'Inter, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Sportchannel: "Lorenzo è un ragazzo di prospettiva, maniaco del lavoro, ogni giorno cerca di migliorare e le sue qualità sono indiscusse. Il livello che può raggiungere dipende dal grado di miglioramento che avrà in questi anni, in questo momento direi che è uno dei giocatori più promettenti in categoria. Rastelli darà sicuramente una sistemata nello spogliatoio, abbiamo scelto Avellino perchè rappresenta una crescita per un ragazzo, piazza esigente, girone difficile, non pensavamo a queste problematiche di classifica ma sono convinto che col lavoro di De Vito, di Rastelli e col mercato di gennaio riusciranno a ottenere un miglioramento e portare l'Avellino dove merita. Ci sono società che lo tengono d'occhio, tutti i giovani promettenti vengono monitorati".