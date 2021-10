Morfeo: “Meglio Pessina o Brahim Diaz? Difficile scegliere: lo spagnolo…”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Domenico Morfeo ha parlato così di Atalanta-Milan

«Faccio fatica a scegliere. Pessina mi piace per la sua duttilità. Ripeto: in qualsiasi posto del centrocampo lo metti, lui sa come muoversi e che cosa fare. Sulla trequarti se la cava bene, anche se non ha le invenzioni che normalmente caratterizzano i fantasisti. Brahim Diaz, nonostante non sia un colosso, regge bene l’urto con i difensori e ha una notevole capacità di palleggio e di dribbling. E poi vede la giocata, intuisce il movimento dei compagni. E si fa trovare pronto anche sotto porta».