Moriero: “Conte darà sempre il 500% per l’Inter. Faccio un applauso a…”

Le considerazioni dell'ex calciatore nerazzurro a proposito dell'operato della squadra in questo campionato

Quanto c'è di Antonio Conte nello scudetto che l'Inter sta per vincere? Checco Moriero ne è certo: "Tantissimo", ha spiegato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. "Perché? Si è inserito alla perfezione nel mondo nerazzurro. E parlo sia dell'aspetto ambientale sia di quello tecnico. La pressione non è mai mancata, Antonio l'ha gestita perfettamente responsabilizzando i calciatori nel modo giusto".

"Lo conosco da una vita, abbiamo giocato insieme e ci siamo sfidati tante volte: non ho mai avuto dubbi sul fatto che si sarebbe inserito al meglio. All'inizio c'era qualcuno che non lo considerava adatto, non ho mai compreso il motivo: in nerazzurro ha dato e darà fino alla fine il 500%".

L'ex nerazzurro si è anche soffermato per un membro in particolare della rosa: "Faccio un applauso a Darmian: vi ricordate ciò che dicevano quando arrivò a Milano? Ha dovuto incassare tante critiche, quanti all'inizio non lo consideravano all'altezza di questa maglia? È un acquisto sbagliato, è un giocatore normale... Dicevano questo e molto altro, invece ha dimostrato di poterci stare alla grande. Conte stravede per giocatori come lui".