Moriero: “Inter forte, questo ha fatto la differenza. Il vice Brozovic? Vedo bene…”

Ospite di Sky Sport 24, Francesco Moriero ha commentato il momento positivo che sta attraversando l'Inter

"Nel calcio non si sa mai, però credo che l'Inter sia lanciata per vincere il campionato. Ci auguriamo noi ex giocatori dell'Inter che possa vincere mercoledì. Credo che sia la squadra più forte, concreta. Poi la differenza l'ha fatta il suo carattere e la sua voglia di non mollare mai. Il vice Brozovic? È rientrato Sensi e io lo vedo bene davanti la difesa. Sicuramente l'Inter non cambierà atteggiamento, aspetterà il Sassuolo, ma avere un giocatore davanti la difesa che detta i tempi sarà importante. L'Inter difficilmente subisce la pressione delle squadre avversarie. Non ha brillato contro il Bologna, ma davanti ha dei giocatori che il gol prima o poi lo fanno".