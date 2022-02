Moriero: “Inter ancora favorita per lo scudetto. Quest’anno non ci si annoia”

L'ex centrocampista nerazzurro, oggi commissario tecnico delle Maldive, dice la sua sulla corsa per il titolo

Francesco Moriero, ex centrocampista dell'Inter e oggi commissario tecnico delle Maldive, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla corsa scudetto: "No, non credo che la Juve possa rientrare, anche se nel calcio le cose cambiano velocemente. Ho visto il primo tempo del derby di Milano: al di là del risultato finale, per me l'Inter resta la favorita per il titolo per gioco e profondità della rosa. Ma il Napoli mi diverte e ha un potenziale offensivo impressionante. L'anno scorso mi annoiavo a guardare la Serie A; quest'anno, grazie a queste tre squadre, non è più così. Si è tornati a cercare l'uno contro uno, la giocata individuale, anche se il nostro calcio resta troppo tattico. Il fatto è che fino a qualche anno fa sui campi italiani scendevano giocatori di qualità e "pensanti". Impoveritosi tecnicamente il nostro calcio, sono diventati sempre più determinanti gli allenatori. In questo senso il maestro è Conte, che riuscì ad arrivare ai quarti di un Europeo con una squadra che aveva dentro Pellè, Giaccherini e Zaza. Spalletti è un altro allenatore che incide e fa la differenza. Rispetto a Conte dà più libertà alla fantasia dei giocatori. La differenza tra noi e l'estero è che, in Italia, se non insegni la tattica non sei ritenuto all'altezza. Dalle altre parti la tattica viene dopo lo sviluppo e l'esaltazione delle qualità tecniche del giocatore. L'attrezzo principale resta il pallone. Se il giocatore non si diverte, si riduce a una macchina".