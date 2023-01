Moriero: “Deve essere la partita dell’Inter, è l’ultima occasione per riaprire i giochi”

"Dovrà essere la gara dell'Inter, sarà l'ultima chance per riaprire i giochi che sono già compromessi. Molto dipenderà dal Napoli, se scenderà in campo la stessa squadra vista nel girone d'andata sarà davvero complicato. Una vittoria dei partenopei non chiuderà il discorso scudetto ma sicuramente lo indirizzerà in maniera forte, anche se Spalletti non vuole cali di concentrazione e - secondo me giustamente - cerca sempre si smorzare l'entusiasmo. L'assenza di Brozovic peserà molto per Inzaghi, ma domani a prescindere dalla formazione l'Inter dovrà dimostrare di essere squadra. Mi aspetto una grande gara da parte di tutto il collettivo, dall'altra parte un ruolo fondamentale lo avrà Victor Osimhen: è un calciatore chiave per il Napoli".